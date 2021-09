Daan (26) geeft De Nachtwacht een sprookjestwist: ‘Lange Jan stond zo op papier, die heb ik als kind heel vaak getekend’

Moeite met Ezeltje Strikje

Uitgesmeerd over enkele dagen is Van Genechten ongeveer twintig uur bezig met de ‘Sprookjeswacht’. Het ene Eftelingfiguur stond sneller op papier dan het andere. ,,Ik was zo enthousiast over dit project, dat ik het zo snel mogelijk af wilde hebben. Het duurde wel even voordat Pardoes en Ezeltje Strikje er tussen stonden vanwege de houding van beide figuren. Lange Jan stond daarentegen weer zo op papier, die heb ik vroeger als kind al zo vaak getekend”, aldus de Efteling-liefhebber.