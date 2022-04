D66: ‘Niet slepen met vlonders en breng ligveldje Piushaven terug’

Motor en fietsster botsen in Oirschot, slachtof­fers naar ziekenhuis

OIRSCHOT - Op de kruising van de Eindhovensedijk en de Kriekampen in Oirschot zijn een motor en een fietsster met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14.45 uur. Op de motor zat een man. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

10 april