Cyrille Fijnaut geeft lezing over memoires en actuele kwesties zoals de georganiseerde misdaad

EropuitTILBURG - Cyrille Fijnaut, de nestor van de Nederlandse criminologie, geeft een lezing bij Gianotten Mutsaers in Tilburg over zijn memoires. In Over grenzen biedt hij een indringend en onthullend inzicht in zijn lange en unieke loopbaan op het kruispunt van wetenschap, beleid en actie in België en Nederland.