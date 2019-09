Corry Konings krijgt oeuvreprijs tijdens Buma NL Awards 2019, Snollebollekes krijgen award voor Grootste Feestact

Vossenberg Tilburg opent definitie­ve truckpar­king

17:16 TILBURG - Bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg beschikt sinds maandag over een definitieve truckparking voor ruim zeventig vrachtwagens. Chauffeurs mogen er maximaal 72 uur gratis verblijven. De parking is voorzien van sanitair, picknickbanken, camerabewaking, verlichting en ondergrondse afvalcontainers.