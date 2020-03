Coronavirus gebruikt voor babbeltruc in Dongen, oudere inwoner slachtoffer

School Willibror­dus in Diessen dicht vanwege coronabe­smet­ting, mogelijk meerdere

9:34 DIESSEN - Basisschool Willibrordus in Diessen is twee dagen dicht vanwege het coronavirus. De ouders zijn per brief op de hoogte gesteld van het nieuws. Een moeder van een van de kinderen op school is positief getest en de verwachting is dat ook de overige gezinsleden het virus onder de leden hebben, zo staat in de brief.