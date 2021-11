Coronatoegangsbewijs verplicht om Efteling te kunnen bezoeken: controles aan de deur

Man (38) die vrouw (29) met 31 steken doodstak in Tilburg, verzweeg tot laatste moment dat hij hun huis had verspeeld

TILBURG - De 38-jarige man die zijn partner (29) doodstak in de Van Alkemadestraat in Tilburg, had torenhoge schulden. Vlak na het incident zou de bank langskomen voor de sleutel van zijn huis. Zijn partner wist dat niet. ,,Ik was heel bang om het te vertellen’’, zei hij donderdag in de rechtbank. Hij barstte in tranen uit.

