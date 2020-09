‘Coronakonijn’ was maar een paar maanden leuk, mensen willen er alweer vanaf

‘Cindy’, ‘Martijn’, ‘Toos’. Bijna ieder konijnenhok heeft een naambordje. Sommigen zelfs drie of vier. Het is druk in de Konijnenherberg in Moergestel, waar de geur van hooi je tegemoet komt zodra je de oude varkensstal binnenstapt. De zeventig grote hokken van hout en gaas zijn in veel gevallen een tijdelijk thuis voor ‘coronakonijnen’. Diertjes die we aan het begin van de crisis kochten en nu massaal weer terug brengen.