Coronacrisis herdacht met standbeeld in Oisterwijk: prinses Margriet, Hugo de Jonge en Sjaak Zwart bij onthulling

Moordver­dach­te: ‘Ik heb niets te maken met de dood van Heidy’

6 september DEN HAAG - Wim S. (45), die verdacht wordt van de moord op zijn partner Heidy Goedhart in 2010, zegt nog steeds niets met haar dood te maken te hebben. Bij het gerechtshof in Den Haag verklaarde S. maandag dat hij al elf jaar ten onrechte verdachte is. “Ik hoop dat de dag komt dat hier iemand anders zit die verantwoordelijk is voor de dood van Heidy. Dit doet iedere dag pijn, ook voor mijn gezin, ik wil gerechtigheid.”