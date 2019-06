Commissaris Brabant uit forse kritiek op politie en justitie

Ombouw pand Harmonie tot ‘huis van de muziek’ krijgt vaart

19:09 TILBURG - Het plan voor de ombouw van het Harmoniepand in de Stationsstraat tot een ‘huis van de muziek’ met de collectie-Kessels als pijler raakt in een stroomversnelling. Een belangrijke financiële horde is genomen: B en W van Tilburg zijn bereid er 100.000 euro in te steken.