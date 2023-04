Cocaïne kopen op het terras: Tilburgse café-eigenaar (50) opgepakt voor drugshandel

Pinners geïrri­teerd over verdwijnen automaten in Tilburg: ‘Ik wil zien wat ik uitgeef’

TILBURG - Met het verdwijnen van de altijd drukke pinautomaat op het station wordt het voor ‘flappentappers’ in Tilburg weer wat moeilijker. Dat levert lichte irritatie op. In de ‘pinwinkel’ in de Heuvelstraat is het overigens opvallend rustig.