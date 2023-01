Coach Brechtje gaat 24 uur tennissen voor het epilepsiefonds

Auto ramt lantaarn­paal en belandt in sloot bij Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel is een auto in de sloot terechtgekomen. Dat gebeurde zaterdag rond 07.30 uur, nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor en een lantaarnpaal ramde.

