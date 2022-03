Clash dreigt tussen koor Luciani en de pastoor in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Een discussie over teksten en liederen die koor Luciani ten gehore wil brengen in de Petruskerk in Hilvarenbeek dreigt uit de hand te lopen. Het koor kondigt aan om zondag een eigen gebedsdienst te vieren. Dat staat pastoor Marc Massaer niet toe. ,,We gaan ons best doen hier uit te komen.”