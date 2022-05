Cityring wordt in het najaar al rustiger, maar echte herinrichting duurt tot diep in 2025

Kaaistoep gaat voor een dagje open: ‘Dit is het rijkste gebied van Nederland, hier leven 9500 soorten planten en dieren’

Zondag was er op verschillende plekken feest in Stadsbos013 waarbij vooral het kennismaken met de natuur in het gebied centraal stond. Zo was ook natuurgebied De Kaaistoep op deze dag geopend voor publiek.

23 mei