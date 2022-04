Circolo slaat dit jaar tentenkamp op in het Spoorpark: ‘Tien dagen lang één groot circusfeest’

In februari werd al bekend dat Circolo het Spoorpark als locatie onderzocht. Festivaldirecteur Marc Eysink Smeets hield destijds nog een slag om de arm, maar de knoop is nu doorgehakt.



,,We zijn door het Spoorpark met open armen ontvangen en kunnen niet wachten om hier in oktober onze tenten op te zetten en artiesten en publiek te mogen ontvangen”, zegt Eysink Smeets. ,,Het is een super dynamische en levendige plek. Het Spoorpark biedt ons meer verbinding met organisaties in het Spoorpark, de buurt, theaterzalen in het centrum en ondernemers in de stad.”