Chroom-6-slachtoffers Tilburg krijgen vanmiddag duidelijkheid: wat wordt hun schadevergoeding?

TILBURG - De 800 werklozen die in Tilburg met het kankerverwekkende chroom-6 in aanraking kwamen, krijgen woensdagmiddag te horen hoe hoog hun schadevergoeding zal zijn. De gemeente Tilburg en NS-dochterbedrijf NedTrain maken dan hun voorstel bekend.

Op een presentatie die om 16.30 uur begint, en live op deze website te volgen is, lichten gemeente en NedTrain de voorgestelde regeling toe. Vorige week, toen er een uiterst kritisch rapport over de Tilburgse chroom-6-affaire verscheen, werd al beloofd dat er deze woensdag een voorstel ligt.

Schuren van oude treinen

Tussen 2004 en 2012 moesten zo'n 800 werklozen in Tilburg verplicht werken, om hun bijstandsuitkering te behouden. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het schuren van oude treinen. Die treinen waren eigendom van het Spoorwegmuseum, er werd gewerkt op het terrein van NedTrain. Pas na afloop van het project werd duidelijk dat in de oude verflagen op de treinen het kankerverwekkende chroom-6 kon zitten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Peter van der Velden (Commissievoorzitter Tilburg Chroom-6), Theo Weterings (burgemeester van Tilburg), Susi Zijderveld (RvB Nederlandse Spoorwegen) en Nicole Kuppens (Directie Spoorwegmuseum) na afloop van de presentatie van de uitkomsten van de onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6. © ANP

In 2016 werd onafhankelijk onderzoek ingesteld. Vorige week werden de uitkomsten daarvan eindelijk bekend. Duidelijk werd dat in de meeste treinen inderdaad chroom-6 had gezeten en dat vrijwel alle werklozen er in min of meerdere mate aan blootgesteld waren. Hoe hoger de blootstelling hoe groter uiteraard ook het gezondheidsrisico.

Precies de verkeerde dingen

Uit het onderzoek bleek ook dat veel betrokken partijen op cruciale momenten precies de verkeerde dingen hadden gedaan. NedTrain wist bijvoorbeeld dat er chroom-6 op treinen was gebruikt en wist ook van de gevaren, maar die informatie werd om onduidelijke redenen niet gedeeld. Dit laatste had ook het Brabants Dagblad in 2017 na eigen onderzoek blootgelegd.

Het rapport van vorige week was voor de Tweede Kamer al aanleiding een debat te willen. Het kabinet werkt nu aan een brief over chroom-6, daarover kunnen de Kamerleden zich dan eerst nog buigen. Vakbond FNV heeft deze woensdag een reeks landelijke maatregelen gevraagd. De bond pleit onder meer voor onderzoek naar het gebruik van chroom-6 in het verleden.

De regering heeft eerder al verschillende maatregelen in gang gezet. Zo is het toezicht van de inspectie SZW (vroeger de Arbeidsinspectie) op gevaarlijke stoffen verscherpt. De inspectie richt zich onder meer op kankerverwekkende stoffen zoals chroom-6. Daarvoor is 4,5 miljoen euro vrijgemaakt, staat in een Kamerbrief.

Luister naar het nieuws van vandaag Dit en meer nieuws hoor je ook in ons dagelijkse bulletin. Luister hier naar Het Nieuws uit Brabant.