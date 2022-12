Chroom-6-rechtszaak tegen Tilburg en NedTrain start: excuses zijn gemaakt, maar dat is nog geen schuldbekentenis

Oisterwijk noemt permanente bewoning op De Noenes voorstel­baar

HAAREN - Permanent wonen op buurtschap De Noenes in het buitengebied van Haaren komt een grote stap dichterbij. Burgemeester en wethouders van Oisterwijk vinden het voorstelbaar dat permanent wonen wordt toegestaan. Dat schrijven ze in een brief aan de raad.

10 december