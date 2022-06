‘Chef sfeer’ van Best Kept Secret is een blij man: ‘Het festival is kleurrijker dan ooit’

,,Zullen we het doen?”, vraagt festivaldirecteur Maurits Westerik voor een net aangelegde brug over een van de vennen op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het gras voor de rand is nog onberoerd dus niemand heeft de brug nog geprobeerd. ,,Elke dag is er weer iets nieuws. Wat mij betreft is dit het mooiste stuk van het festivalterrein. Vlak na de ingang en drie opties om uit te kiezen", verwijst Westerik naar de verschillende wegen die bezoekers kunnen nemen.