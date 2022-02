Celstraf voor adviseur van opgelichte topkapper John Beerens: ‘Heeft hem op rand van afgrond gebracht’

Goirle trekt 125.000 euro uit om na te denken over toekomst, tot frustratie nieuwko­mers

GOIRLE - Hoe moet Goirle er in 2040 uitzien? De gemeenteraad van Goirle is akkoord met een voorstel om 125.000 euro uit te trekken om dat te laten onderzoeken. Al was er wel discussie over de hoogte van het bedrag, de stip in 2040 die nogal ver weg ligt en of dit allemaal niet beter na de gemeenteraadsverkiezingen kan.

9:37