CDA Goirle haalt wethouder van buiten: Koos Krook uit Made

Fo­to-expositie in het Klavier met gratis workshops dierenfoto­gra­fie en maak de mooiste selfie

KAATSHEUVEL - De Loonse fotograaf Anke Boomsma is er klaar voor. Komende maand exposeert ze in het Klavier in Kaatsheuvel én geeft ze gratis workshops. ,,Mijn belangrijkste doel is om anderen te inspireren om ook mooiere en leukere foto's te maken.”