Café De Lange Goedzak failliet, was al gesloten na cocaïnedeal op terras

Willem II begint tóch zonder veelbespro­ken Llonch aan trainings­kamp

Willem II is maandagmiddag begonnen aan het trainingskamp in Sint-Michielsgestel. Opvallende afwezige was de toch al zo veelbesproken Pol Llonch. De 30-jarige Catalaanse aanvoerder mag vertrekken en is (op z'n zachtst gezegd) not amused over hoe er door de club met hem wordt omgegaan. Zijn absentie heeft daar echter niets mee te maken, verzekeren alle betrokkenen.