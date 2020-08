Buurtsport deed Richanella en Silvano ellende vergeten, nu zijn ze rolmodellen voor de jeugd

Advies gemeente Tilburg: vermijd contact water Noorder­plas en Lange Jan, er zit blauwalg in

14:42 TILBURG - In de Noorderplas in Tilburg Noord en de Lange Jan in Moerenburg zit blauwalg. Dat blijkt uit metingen door Waterschap De Dommel. De gemeente en het waterschap adviseren mensen het water niet aan te raken en er ook niet te vissen.