Buurt pakt ‘kinderlokker’ aan, maar het blijkt om verwarde man te gaan

Ondanks taalbarriè­re samen aan de thee: gemeente laat vluchtelin­gen en buurtbewo­ners kennisma­ken

TILBURG - Sinds 13 juni huizen 35 Oekraïense vluchtelingen in de woonunits aan de Kwendelhof in Tilburg-West. Om buurtbewoners en vluchtelingen elkaar te laten ontmoeten, was er een kennismakingsbijeenkomst. ,,Dit voelt heel positief aan.”

12 juli