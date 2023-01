Buurt Kaatsheuvel in verzet bij Raad van State: ‘Starterswoningen te hoog en ze passen niet in onze buurt’

DEN HAAG/KAATSHEUVEL – Zes woningen is te veel en tien meter veel te hoog. Dat was kort gezegd het betoog van buurtbewoners die donderdag de Raad van State vroegen om een stokje te steken voor de bouw van zes starterswoningen op een oude bedrijfslocatie aan de Prins Hendrikstraat in Kaatsheuvel.

De bewoners vinden bovendien seniorenwoningen beter in de buurt passen dan starterswoningen. ,,Want starters wonen er maar een paar jaar en verhuizen dan weer. Die krijgen niet of nauwelijks binding met de buurt. Er is in onze wijk veel meer behoefte aan seniorenwoningen,” zei een tegenstander tijdens een spoedprocedure in Den Haag.

Het steekt de buurtbewoners vooral dat er niet of nauwelijks naar hun bezwaren of suggesties geluisterd is. ,,Van begin af aan lag er een plan waar niet meer aan gesleuteld mocht worden. Het was allemaal éénrichtingsverkeer. Tijdens een koffietafelgesprek zei de wethouder letterlijk dat er geen komma meer aan het plan veranderd zou worden. Wat heeft praten dan voor zin?,” aldus de raadsman van de buurtbewoners.

‘Juist wel goed geluisterd’

De gemeentewoordvoerder herkende zich niet in dat verhaal. ,,We hebben juist wel goed geluisterd naar de omwonenden en het plan op belangrijke punten aangepast. Zo is het bouwplan twee meter opgeschoven ten opzichte van een woning in de Prins Hendrikstraat, komt er een extra parkeerplaats bij en mag de erfafscheiding bij een buurman drie meter hoog in plaats van de gebruikelijke twee meter worden.”

Ook ontwikkelaar A. Snoeks zei dat er wel rekening met de omwonenden is gehouden. ,,De woningen passen qua hoogte en omvang prima bij wat er al staat.” De tegenstanders wezen erop dat de woningen direct in de omgeving gemiddeld niet hoger dan acht meter zijn en dat tien meter daar flink boven uitsteekt.

De Raad van State beslist binnen enkele weken of de ontwikkelaar de schop in de grond kan steken. Ontwikkelaar Snoeks zei dat hij zo snel mogelijk met de sloop van het oude bedrijfsgebouw wil beginnen en niet wil wachten met de woningbouw totdat de Raad van State later dit jaar een einduitspraak heeft gedaan.