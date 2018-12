TILBURG - Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om sneller drugspanden te sluiten. De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag in met een wetswijziging die het mogelijk maakt om woningen ook op slot te doen als er chemicaliën of apparatuur is gevonden waarmee drugs gemaakt kan worden.

Tot nog toe geeft de Wet Damocles burgemeesters de bevoegheid om een woning tijdelijk te laten sluiten als er drugs is gevonden. Met name vanuit Brabant is een stevige lobby gevoerd voor het uitbreiden van de wet. In de strijd tegen de drugsindustrie wordt het sluiten van woningen op grond van het bestuursrecht gezien als een belangrijk instrument. In vergelijking met andere provincies gaan Brabantse burgemeesters veel vaker over tot het sluiten van drugspanden. In Tilburg en Oss gebeurt dat het vaakst.

Crimefighters

De Tweede Kamer stemde in april al in met de wetswijziging, de Eerste Kamer deed dat dinsdagmiddag. In beide Kamers waren GroenLinks en de Partij voor de Dieren de enige partijen die tegenstemden. SP-senator Anneke Wezel tekende dinsdagmiddag wel aan dat haar partij zich zorgen maakt over de ontwikkeling dat burgemeesters ‘steeds meer in de rol van crimefighter worden geduwd’.

Voor GroenLinks is dat ook de belangrijkste reden om tegen de wetswijziging te stemmen, zo verklaarde Eerste Kamerlid Tineke Strik. ,,In de strijd tegen de drugscriminaliteit verkiezen wij het strafrecht boven het bestuursrecht. We zijn bang dat de bestuursdwang een buitenproportionele rol gaat krijgen.”