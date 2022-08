Burgemeester Weterings mag drugswoning Don Boscostraat voor drie maanden sluiten

DEN HAAG/TILBURG - Burgemeester Theo Weterings mag een woning in de Don Boscostraat in Tilburg voor drie maanden sluiten. Dit vindt de Raad van State. Op 22 augustus 2020 was er een schietincident bij het huis, waarna op tafel in de kamer een papieren zak met hard drugs werd gevonden.

Hulpverleningsinstelling Het Houvast probeerde voor de Raad van State het sluitingsbevel van tafel te krijgen. De bewoner is een verstandelijk beperkte man met een verslaving aan pijnstillers. Als hij op straat komt te staan kan het snel bergafwaarts met hem gaan, vreest zijn begeleider. De woning is van een particulier. Het Houvast is huurder en laat er cliënten wonen.

De Raad van State zegt dat er rond de woning veel overlast is die te maken heeft met drugs. De buurt klaagt er al langere tijd over. Het staat niet vast dat Het Houvast geen ander huis voor hem heeft waar hij drie maanden kan zitten. Verder weegt de Raad van State mee dat de burgemeester zijn best gaat doen om een plek te krijgen bij daklozenopvang Traverse. Het is niet de eerste keer dat de Tilburger uit zijn huis wordt gezet. In 2019 moest hij weg uit een woning aan de Veilingenhoef. Daar werden drugs een twee ploertendoders aangetroffen.

In actie komen

Op 22 augustus 2020 vond in de Don Boscostraat een schietincident plaats. Dat was voor de politie aanleiding voor een inval. In het huis werd 8,38 gram MDMA gevonden en 53 XTC-tabletten. Vanwege corona werden in 2020 en 2021 woningsluitingen en huisuitzettingen uitgesteld. Volgens een woordvoerder van de burgemeester hebben buurtbewoners herhaaldelijk gevraagd wanneer de gemeente eens een keer in actie komt.