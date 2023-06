Burgemeester Weterings blijft ondanks commotie achter Tilburgs coffeeshopbeleid staan

Plassende dames en slapeloze nachten: buurt wil een rem op festivals bij Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Plassende dames in de tuin, festivalbezoekers die op de motorkap slaan omdat ze liever niet aan de kant gaan en zelfs met oordoppen in, is slapen er niet bij. Vier omwonenden van het festivalterrein Beekse Bergen doen een dringend beroep op de politiek van Hilvarenbeek: ,,Wij vragen om stilte.”