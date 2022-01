Burgemeester Minses in Alphen-Chaam uitgezwaaid met lof en ereteken van de gemeente

Deelscoo­ters ook in Tilburg doelwit van vandalen tijdens jaarwisse­ling

TILBURG - Met de opkomst van de deelscooter in het straatbeeld hebben vandalen er tijdens de jaarwisseling weer een doelwit bij. In verschillende steden gingen de voertuigen in vlammen op, ook in Tilburg zijn meerdere scooters vernield.

