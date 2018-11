Burgemeester Depla: twijfels over effect van sluiten drugspanden

DEN HAAG/BREDA - De Bredase burgemeester Paul Depla twijfelt ‘af en toe’ aan het effect van het sluiten van woningen als daar drugs wordt gevonden. ,,Drijf je die mensen niet in de armen van de criminele industrie als je ze uit huis zet? Dat is het dilemma.”

Depla zei dat donderdagmiddag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. De Groningse hoogleraar Michel Vols vroeg zich aan het begin van de hoorzitting af of de sluiting van de drugspanden wel helpen bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad. ,,Dat weten we niet, maar we zetten er wel fors op in.”

Zeker ook in Brabant zijn burgemeesters de laatste jaren volop gebruik gaan maken van de Wet Damocles, die hen de mogelijkheid om woningen tijdelijk te sluiten als er drugs is aangetroffen. De bestuursrechtelijke maatregel is in veel Brabantse gemeenten één van de belangrijkste instrumenten geworden bij het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit.

‘Ondermijning is hype’

Vols waarschuwde de Tweede Kamer om de bevoegdheden van burgemeesters nog verder uit te breiden. ,,Kun je niet beter inzetten op een versterking van het strafrecht in plaats van het bestuursrecht", zo vroeg Vols zich af. Hij noemde de term ondermijning een ‘hype’: ,,Het wordt gekoppeld aan het gevoel dat de dammen op doorbreken staan, maar daar is helemaal geen bewijs voor.

Vogeltjesbuurt

De Tilburgse hoogleraar Pieter Tops, ook één van de sprekers op de hoorzitting, wees er op dat het sluiten van drugspanden wel degelijk zinvol kan zijn. Zonder de naam expliciet te noemen, verwees hij naar de Tilburgse Vogeltjes- en Visserijbuurt, waar hij eerder dit jaar een boek over schreef. ,,Daar zijn de hennepkwekerijen verdwenen omdat mensen bang werden dat ze uit hun huis gezet zouden worden. En de bewoners van de wijk zijn daar nu zelf heel content over.”

Onderzoek

Het idee dat de alarmerende verhalen over de ondermijnende criminaliteit ‘een hype’ vormen, noemde Tops 'denigrerend’: ,,Alsof die burgemeesters daar persoonlijk belang bij zouden hebben". Ook Depla nam afstand van de suggestie van Vols om nader onderzoek te doen naar de omvang van de criminele drugsindustrie. ,,Daar heb ik geen wetenschappelijk onderzoek meer voor nodig. In West-Brabant hebben we dit jaar al 9 drugslabs en 15 opslaglocaties opgerold. En we hebben al 50 drugsdumpingen.”