Burgemeester Alphen-Chaam wil gesprek met minister over munitiedepot: ‘Onaanvaardbaar veiligheidsrisico’

Verdwaalde hond uit het koude water gered door agent in de Tilburgse Reeshof

16 november TILBURG - Een agent heeft zaterdagmiddag een verdwaalde hond uit het koude water gered aan de Heyhoefdreef in de Tilburgse wijk De Reeshof. Het baasje van de hond was nergens te vinden, maar kon worden opgespoord door de chip die de hond in zijn vacht heeft.