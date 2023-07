Buren vragen bouw distributiecentrum Pontmeyer stil te leggen: ‘Onderbouwing voor gigantisch gebouw ontbreekt’

Met video Beekse Bergen verwelkomt vier leeuwen­welp­jes: ‘Iconisch, voor het eerst in zes jaar’

HILVARENBEEK - In Safaripark Beekse Bergen zijn twee weken geleden vier gezonde Afrikaanse leeuwenwelpjes geboren. Het is het eerste nestje leeuwen in zes jaar voor de dierentuin in Hilvarenbeek. Wat het geslacht is van de jonge diertjes, is nog niet bekend.