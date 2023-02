Buren bijten grotendeels in stof bij rechter over uitbouw woning in Oisterwijk

Architec­tuur moet ambitieu­zer, vindt Tilburgse wethouder: ‘Meer lef en bravoure op de plekken die er toe doen’

TILBURG - De roep om meer kwaliteit is hem niet ontgaan, zegt wethouder Bas van der Pol in reactie op de Brabants Dagblad-serie over architectuur. Van hem moet het ambitieuzer. Met ontwerpcompetities, bijzondere gebouwen en kansen voor talent. ,,Weer pieken.”