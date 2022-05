BTT maakt werk van terminal Loven ondanks onzekerheden Wilhelminakanaal

Wéér tegenslag voor scheep­vaart op kanaal in Tilburg: mogelijk jaren uitstel én veel meer kosten

TILBURG - Het beter bevaarbaar maken van het Wilhelminakanaal in Tilburg lijkt nu toch echt een gebed zonder end. Wéér is er tegenslag in het project dat al een hoofdpijndossier was: het geplande werk aan het kanaaldeel tussen Sluis 3 en bedrijventerrein Loven moet worden uitgesteld. En flink ook.

