Bruidsparen willen de grens over nu feest in België wél mag: Nederlandse horeca luidt noodklok

Bij Kioskafé in Poppel, net over de grens bij Tilburg, zeggen ze de laatste dagen een ‘tiental aanvragen te hebben gekregen van Nederlanders die graag nog hun dansfeest hier zouden willen organiseren in september.’ Ook bij trouwlocatie Priorij in Corsendonk zagen ze meer aanvragen. ,,We hebben afgelopen dagen zeker wat verzoeken van Nederlanders gehad”, stelt Jeske Nijs van de locatie. Tot boekingen heeft dat overigens nog niet geleid. ,,We zitten dit najaar volledig vol.” Dat geldt voor de meeste feestzalen. Bij Molenhof in Ravels hebben ze afgelopen tijd ook ‘heel wat aanvragen gehad van Nederlanders'. ,,Maar wij zitten vol vanaf dit weekend", stelt uitbater Vincent Aerts.