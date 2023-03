Brieven Ι Zorgelijke berichten over St. Annaziekenhuis Ι Beledigd door waterschap Ι Groeiende groep asociale, agressieve automobilisten

Belediging

Wie deze week de envelop van de gemeente Eindhoven openmaakte voor de kandidatenlijst van a.s. woensdag moest een behoorlijke belediging incasseren (zie foto). Op de vensterbrief stond naast het adres in vette letters: DOM. Navraag bij de gemeente leert dat ons waterschap in al zijn wijsheid heeft gekozen voor DOM als code voor zijn naam (De Dommel). Niet slim!

Harry Maas, Eindhoven

Torenhoog en oliedom

Hoge torens vangen letterlijk en figuurlijk veel wind. In principe heeft Sebastiaan Bakker (ED 8-3) gelijk, maar veel Eindhovenaren hebben een aversie tegen hoge torens. Gezien de beperkte mogelijkheden voor de bouw van grond gebonden woningen zijn er alleen hoogbouw projecten aan de orde. De gemeente Eindhoven heeft een drieluik van wensen gelanceerd; verdichting, vergroening en verfraaiing van de stad, dat is brood nodig want die zogenaamde slimste regio van ons land is jaren lang olie dom geweest in de ontwikkeling van adequate woningbouw bouwprojecten. Het de hoogste tijd wordt dat ontwikkelaars en gemeente zich flexibel moeten opstellen. De vraag naar woningen is tot een TORENHOOG punt gekomen en het duurt nog jaren voordat er enigszins aan die vraag kan worden voldaan.

Ben Geerts, Eindhoven

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © St. Anna Zorggroep

Ziekenhuis

In een ziekenhuis moet je in blind vertrouwen je kunnen overgeven aan de mensen die er werken en de zorg en behandelingen die zij bieden. Vorige week en ook deze week verschenen verontrustende berichten (E.D.07/03) over de gang van zaken in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop, waar ernstig zieken niet tijdig naar de I.C. afdeling werden doorverwezen. Deze nalatigheden bleken zeer ernstige gevolgen te hebben. De inhoud van de berichten is weinig geruststellend. Met name het standpunt van de inspectie dat men uitgaat van de informatie die een bestuurder verstrekt riekt naar de reclame van de firma W.C. eend die adviseert zijn product te gebruiken. Dat de huidige ziekenhuisleiding niet in gesprek wil met het E.D. helpt ook al niet. (Hoewel deze regenteske houding mogelijk een juridische achtergrond heeft.)

Maar dan nog, het is niet meer van deze tijd om de huidige en de toekomstige clientèle via de pers te confronteren met alarmerende berichten zonder volledig open en eerlijk te zijn over de genomen maatregelen om herhaling te voorkomen.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Asociaal

Het is woensdagmorgen 8 maart 2023 te omstreeks 9.00 uur en ik wil vanaf mijn woonplaats in het centrum van Valkenswaard met de auto naar mijn werk rijden. Ik kom van rechts en wordt geconfronteerd met een wat oudere zwarte SUV BMW komende uit de Dijkstraat. Ik heb voorrang maar krijg dat niet. Ik heb geclaxonneerd en even later stonden we naast elkaar. Meneer deed zijn raam open en ik ook. Hij vroeg me of ik een klap tegen mijn kop wilde hebben. Ik zei: meneer, ik kom van rechts, waarom geeft u mij geen voorrang. Ik werd voor de tweede keer uitgenodigd om een klap voor mijn kop te kunnen krijgen. Gelukkig is het zover niet gekomen, want deze asociale held had te veel haast. Dan hebben we het in Nederland weleens over de overlast van buitenlanders, maar de binnenlanders kunnen er ook iets van ! Zoiets gebeurt dan als de dag nog moet beginnen. Het zit de hele dag in je. Voor mijn gevoel is het hier ook oorlog !

Peter Snijders, Valkenswaard