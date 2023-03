Brieven Ι Weg met hoogmoedswaanzin uit Den Haag Ι Haal Omtzigt weer binnenboord Ι Uitslag recht uit hart van de bevolking

EINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox krijgen. Vandaag: reacties op de verkiezingsuitslag.

Shit

Alle shit die letterlijk en figuurlijk uit het beleid of gebrek daaraan uit Den Haag komt, landt op het bordje van de provincies, en gemeentes. Of ze maar met de burgers “ in gesprek willen gaan” over natuur en stikstof, zonne- en windenergie (RES), woningbouw, fatsoenlijke opvang asielzoekers, droogte en wateroverlast, enz., enz. En of ze dan die zaken maar zo snel en zo goedkoop mogelijk op willen lossen. Want de “targets” liggen vast. En de problemen zijn meer dan urgent. Bij deze verkiezingen heeft een flinke groep een luide proteststem laten horen. Volgens mij om te laten weten, dat burgers een duidelijk en minder “schijterig” beleid uit Den Haag verlangen.

De grote vraag is, of BBB als onervaren nieuwe club in staat zal zijn hier in de provincies een oplossing voor te bieden. Alleen focussen op wat een groepje luid schreeuwende boeren wil, zal het niet worden. Daarvoor zijn de problemen te complex en is de ruimte te klein. Ik hoop, dat toestanden, zoals met Forum de afgelopen 4 jaar, Noord-Brabant bespaard blijven.

Willemieke Arts, oud statenlid SP, Eindhoven

BBB varkiezingwinst

GEWELDIG!!!!

A. Tieleman, Eindhoven

Smeltende sneeuwhoop

De winst van BBB in de verkiezingen van de Provinciale Staten is wel prachtig voor de boeren maar wat zal de natuur hier mee opschieten ? Bovendien vier jaar geleden was er ook een grote winst voor FVD maar die bleek een smeltende sneeuwhoop te zijn. Benieuwd of BBB haar beloftes kan waar maken. Ben daar nog niet zo zeker van.

Henk Hoeks, Beek en Donk

Ze zijn nu al aan het kijken naar een coalitie zonder de BBB? Dan wordt er dus weer niet naar de kiezers geluisterd en worden wij weer afgezeken. En dan mogen de boeren iedere straat in Nederland afzetten van mij.

Die hoogmoedswaanzin in Den Haag moet weg.

M.v.d.Broek

Omtzigt

De uitslag van de verkiezingen komt mij niet zo vreemd over. Voor het CDA is de bom gelegd bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Pieter Omzigt zou de lijsttrekker worden. Vanwege zijn onderzoek in de kinderopvangaffaire werd hij niet meer gepruimd en werd Wopke Hoekstra, die eerder aangaf niet beschikbaar te zijn toch nog naar voren geschoven. Onbegrijpelijk omdat de partij met Omzigt toen hoog stond in de peilingen. Het interne gekonkel heeft de partij nu dus enorm opgebroken. Ik denk dat ze hun best moeten doen Omzigt weer binnen boord te krijgen om een nog verder verval te voorkomen.

Een tweede punt van de onvrede is dat het soms lijkt dat Nederland buiten de randstad ophoudt. Ook in de praatprogramma’s op TV is dat hetzelfde. Daar lijkt het soms of Nederland alleen uit Amsterdam bestaat. Misschien wordt het tijd dat Brabant met Vlaanderen herenigt wordt.

Jo van Gaal, Handel

The day after the Provinciale Statenverkiezingen

Zoals het eruit ziet haalt BBB een historische overwinning en worden de kaarten in veel provinciehuizen en uiteindelijk ook in de Eerste Kamer opnieuw geschud en vindt er “spreekwoordelijk gezegd” een grote tsunami plaats. Voor het huidig kabinet –waarin volgens velen links beleid overheerst- wordt het steeds moeilijker om hun plannetjes verwezenlijkt te krijgen.

Vooral de dominante rol van Sigrid Kaag en haar arrogante voorkomen is volgens velen daar grotendeels schuldig aan. Zij wilde met iedereen meebewegen zolang zij haar eigen plannetjes maar doorgedrukt kreeg. Vooral de dicterende stikstof en klimaatdoelstellingen die zij ons wil opleggen, wat ons komende jaren tientallen miljarden extra gaat kosten, en dat zij totaal niet voor een gefaseerd stikstofbeleid openstaat, eigenlijk een gefaseerd beleid waarmee onze boeren uit de voeten kunnen, zet bij velen kwaad bloed.

Ook de alarmerende asielinstroom wil zij geen strobreed in de weg leggen terwijl er genoeg werkbare Brusselse maatregelen voorhanden liggen. Tevens ook andere medecoalitiepartijen blijken schade opgelopen te hebben. De vraag blijft, of na zo’n afstraffing Rutte 4 nog wel legitiem kan blijven zitten.

Mario Verhees, Asten

Boerenland

Aan de oproep om te reageren op de verkiezingsuitslag geef ik graag gehoor. Ik doe dat als partijloos burger. Dus zonder me te bekommeren om het lot van een partij. Wim van de Camp, oud-Kamerlid zegt terecht (E.D. 16.3): “De gevestigde politiek orde wordt afgestraft. De burgers zijn het zat, dat iedereen in een of ander proces wordt gestopt en er geen oplossingen komen”. Ik voeg daar aan toe: eindelijk, want er is al jaren niet geregeerd. Anders zou op allerhande voorspelbare ontwikkelingen beleid zijn gemaakt. Wat Den Haag moeilijk vindt wordt afgeschoven naar de provincies, de gemeenten of de burgers zelf. De Provinciale Staten fungeren steeds meer als bijwagen voor de Haagse machthebbers. Nog steeds komen in de aanloop naar verkiezingsdag, tot voor de kijkers zum kotzen aan toe, dagen achtereen alleen maar Haagse politici aan het woord, ook wel kopstukken genoemd. Iemand, die zich daar onderscheidt is Caroline van der Plas. Nieuwkomer in de ’s lands politieke arena, dus nog niet al jaren meespelend in de Haagse machtsspelletjes. Maar of haar partij ook echt iets anders ziet dan het boerenland is maar de vraag.

Sjef Smeets, Geldrop

Recht uit het hart

De uitslag van de verkiezingen van provinciale staten komt recht uit het hart van de bevolking. Een duidelijker signaal dat het vertrouwen volledig weg is in zowel Politiek Nederland als de bestuursorganen op Landelijk, Provinciaal en Gemeentelijk niveau is niet denkbaar. Waar Nederland in het verleden massaal wegbleef bij de verkiezingen om zo haar ongenoegen te tonen zijn we nu gaan stemmen om het overduidelijk te maken: Het moet anders! Dat de eerste reactie van Premier Rutte was dat hij nog voldoende mogelijkheden zag om met deze coalitie de rit uit te zitten geeft overduidelijk aan dat zowel vanuit BBB als PvdA - Groen Links nu heel duidelijk moet worden gemaakt dat zij dit anders zien.

Volg het advies van Johan Remkens bij de presentatie van het stikstof rapport “kies voor de beste oplossing en niet voor uw politieke voorkeur” en geef gehoor aan de stem van de kiezers: een nieuw begin met Politiek en ambtelijke Overheid in dienst van de Burger! Bij nieuwe verkiezingen krijgt Nederland vermoedelijk ook de bitter noodzakelijke evenwichtsverhoudingen tussen Eerste en Tweede kamer en staat niets duurzame besluitvorming meer in de weg.

Henri van den Nieuwenhof, Nuenen

Wispelturige kiezer

De uitslag toont maar weer eens de wispelturigheid van de kiezer aan. ‘Den Haag’ wordt afgerekend op ‘Groningen’, de ‘Toeslagenaffaire’ en ‘Valkenburg’. Die drie toverwoorden hoorde je de afgelopen maanden diverse keren op radio en tv.

Als je die woorden maar genoeg uitsprak, dan kon je elke avond zetels bijschrijven. Mensen weten dat bij Valkenburg water hoort, bij Groningen gas maar de Toeslagenaffaire ligt al een stuk ingewikkelder. Ik vraag mensen weleens wat ze nu precies weten van de Toeslagenaffaire; ‘Ehhh, ja, nee, ik weet het niet precies maar het was in elk geval niet goed….’ Kortom, de kiezer reageert op de waan van de dag. Men was jaren verontwaardigd over het ‘coronabeleid’. Daar hoor je nu niemand meer over.

De impulsieve kiezer staat dus ook nu weer op tegen ‘Den Haag’ maar men vergeet dat de plucheplakkers daar zitten dankzij de… kiezer! Dus je mag ook rustig jezelf een brevet van onvermogen opspelden. De afgelopen periode heeft opnieuw geleerd dat een goede campagne met aan het hoofd een vrouw die ook een wijkcentrum of kindercrèche zou kunnen runnen veel meer oplevert dan een doorwrocht partijprogramma. Hoeveel procent van de kiezers zou kunnen beamen de verkiezingsprogramma’s vooraf goed te hebben doorgespit….?

Lambert Verhoeven, Nijnsel