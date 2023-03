Brieven Ι Condoom afdoen tijdens de seks meteen bestraffen Ι Restaurantrecensent houdt zeker van veel poeha Ι 85 jaar later is er helemaal niks veranderd I

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox kregen.

Er is niks veranderd

Dinsdag is het 85 jaar geleden dat ik werd geboren in een gezin van 16 kinderen, met mij als nummer 14. In 1938 dreigde overal in Europa oorlog, die in 1940 in Nederland in alle hevigheid losbarstte. Heb op 6 jarige leeftijd nog bewust het laatste staartje van die oorlog meegekregen.

Nu 85 jaar later is het net of er in die tijd niets is veranderd. Weer een dictator die meent dat hij het voor het zeggen moet hebben, maar nu zijn landen beter op elkaar afgestemd en bieden hulp en al wat nodig is om zo’n land als Oekraïne bij te staan. Maar ook geen vooruitzicht wanneer deze oorlog beëindigd zou kunnen worden. Wanneer zouden er mensen opstaan die al dit geweld in deze wereld kunnen stoppen en vredelievend naast elkaar kunnen leven zonder oorlog? Het zal mijn tijd binnenkort wel duren, maar alles overziend is er in al die 85 jaar weinig veranderd in onze leefwereld. Erg genoeg.

P.v.Roozendaal, Geldrop

Als bestaat niet

Als reactie op de brief ‘Strafeis condoom afdoen’ van Henk Driessen: het klopt dat er geen jurisprudentie over is. Wat mij steekt jouw teksten als: Wat gebeurt er als! een vrouw rancuneus is... Als! ik seks heb met een vrouw... En als! het nu andersom is... En als! ik een schimmelinfectie heb ...

Wat zijn dit voor kromme aannames? Als bestaat niet.

Een vrouw die dit overkomt kan zomaar zwanger worden, dus straffen ...klaar !

Stephan van de Mortel, Valkenswaard

Wel lekker eten

Op 3 maart een uitvoerig verhaal over De Zwaan in Son met een duidelijk negatieve klank met betrekking tot het eten. Als nieuwe inwoner van Son heb ik er regelmatig een lunch met vrienden en familie en kan me niet vinden in de negatieve indruk van mw Kentgens. Na jarenlang aan de Cote d’Azur te hebben gewoond en daar met name die gelegenheden bezocht waar je de lokale bevolking terug vond onder het genot van een goede lunch is juist die uitstraling van De Zwaan wat mij hier opvalt/opviel en , belangrijk, wel onder het genot van een goede en betaalbare lunch.

Hoe de schrijfster bij de toiletgroep zat is mij een raadsel net als haar commentaar op stokbrood ,taai hard gekookt ei , etc.. Mevrouw is misschien gewend aan restaurants waar met veel poeha een hap ter grootte van een eetlepel wordt uitgeserveerd met navenante afrekening.

Jacob Bergsma, Son en Breugel