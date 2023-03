Brieven Ι Afschaffen die voetbalwedstrijden Ι Balen van lomp grote papierkliko Ι Ode aan boeren

VAN DE LEZEREINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via vandelezer@ed.nl. Hieronder een selectie van wat we allemaal in onze mailbox krijgen.

Papier (1)

Net als die boze passant op de fiets (ED 07/03) vind ik de nieuwe papiercontainers van Cure veel te groot. Ook in mijn eenpersoons huishouden zal het zeker vier maanden duren voor zo’n bakbeest van 240 liter vol is. Wat er maandelijks aan papier binnenkomt in de vorm van twee dagbladen, een TV-gids en nog wat andere post past precies in twee wijndoosjes – waaruit overigens nog nooit een snippertje is weggewaaid.

Ik begrijp ook niet goed hoe de gemeente erbij komt dat ik met zo’n blauwe kliko ineens 10 tot 15 kilo papier en karton per jaar extra zal gaan inleveren. Ik zou niet weten waar ik die vandaan moest halen. Bij webwinkels bestel ik sporadisch. Pizza eet ik zelden. Lege eierdozen lever ik weer in bij mijn biowinkel. Groenten en fruit vervoer ik zo veel mogelijk samen in één grote zak. Alle verpakkingsmateriaal wordt eindeloos hergebruikt.

Eigenlijk doe ik dus al jarenlang wat de gemeente het liefste ziet: de afvalberg zoveel mogelijk beperken, en daar zal met een blauwe kliko zeker geen verandering in komen.

Intussen dreigt mijn bescheiden stadstuintje steeds meer het permanente verlengstuk te worden van de gemeentelijke milieustraat. Het is niet alleen de oppervlakte die de containers zelf innemen, maar om ze aan de straat te kunnen zetten is eens zoveel vrije ruimte nodig. Ik hoop maar ik met mijn Cure milieupas straks terecht kan bij een nabije ondergrondse papiercontainer, zodat die lelijke sta-in-de-weg een nuttiger bestemming in mijn tuin kan krijgen.

Mirjam Kies, Eindhoven

Papier (2)

Het echte grote probleem zit hem niet in papier, maar vooral in diverse en steeds maar uitbreidende soorten plastic verpakkingen. Als je dan het thuis recyclen echt wil promoten kom dan met een container voor dit probleem, waar al het plastic-achtige en blik in kan, zodat het later echt goed verwerkt kan worden. Dan stimuleer je als overheid de burger pas echt, en kan hij de afvalstromen zelf thuis makkelijker en schoon scheiden/opslaan. We zijn thuis inmiddels allemaal een klein Cure depot aan het worden, doos voor papier/ doos voor glas/ zakken voor plastic/ groene en grijze (blauwe)containers.

William van Es, Eindhoven

Weer eenzijdig over de N279

Al weer las ik in ons ED weer een eenzijdig artikel over de N279. Heel veel is waar wat deze CDA fractievoorzitter schrijft. Alleen bij de door hem voorgestelde oplossing gaat hij wel heer snel door de bocht en denkt hij alleen aan een oplossing voor Gemert. Het veel te lange overleg heeft juist geleerd dat de gemeentes samen moeten gaan optreden.

De belangen van Dierdonk liggen echt wel anders en genuanceerder dan hij omschrijft. Dus voordat je iets schrijft, kijk niet alleen naar eigen oplossingen, maar denk ook aan de andere belanghebbenden. In Helmond is er inmiddels een belangengroep bezig, die nadenkt over het totale gedeelte van Asten tot aan Veghel toe. Dus beste CDA voorzitter van Gemert, voordat je iets schrijft, overleg met je buurtgemeenten.

Arie Manders, Wijkraad voorzitter Dierdonk, Helmond

Volledig scherm Blauwe containers: niet iedereen zit op het bakbeest te wachten © Rene Manders

Stop met professioneel voetbal in je stad

En weer zijn er van die eencelligen die het nodig vinden rotzooi te schoppen en agenten in elkaar te slaan na een voetbalwedstrijd (nu weer na Volendam-Emmen). Al tientallen jaren gebeurt dit bij het voetbal (niet bij andere sporten gelukkig), de KNVB zal wel weer een onderzoek willen….maar we vergeten dat er iedere zondag honderden huisvaders als agent moeten opdraven om zich te laten beschimpen en zelfs in elkaar te laten slaan door die randdebielen. Burgemeesters: wanneer vinden jullie het genoeg voor jullie agenten? DE KNVB doet niks, die hebben alleen euro’s in het vizier. Leg gewoon 1 of 2 weken het voetbal stil in jullie stad na zo’n incident. En gebeurt het dan weer door die eencelligen? Leg het 3 of 4 weken stil. Etc.

De enige manier om het volgens mij te laten stoppen. En ook nog eens: het scheelt fors in de te hoge werkdruk van jullie agenten maar ook in de kosten van ons als burgers. Kom op: sta nu eens een keer op om die eencelligen een halt toe te roepen.

Rolf Weijers, Eindhoven

Boeren

Als je onze boeren niet waardeert

heb je niks van de geschiedenis geleerd

producten van de boeren krijgen pas waarde

als de tekorten zich openbaren

dan pas weet je, het was verkeerd

P.v.d.Wijdeven, Hoogeloon

Column Thijs Launspach

Ik ben 77 en net geen digibeet maar: -ik noteer invallen op smartphone ‘notes’ -of spreek ze in op smartphone ‘recorder’...

Die app aan jezelf die jij voorstelt: moet dat nou echt zo ingewikkeld? Ja, ik moet onthouden dat ik notitie geschreven of ingesproken heb: dat lukt nog net!

Leo Kuipers, Eindhoven

Stakingen

Na de zoveelste staking dit jaar door het regionale streekvervoer moet me toch wel iets van het hart. Veel studenten die in kleine kerkdorpen woonachtig zijn, worden onevenredig benadeeld door de vele stakingen die nu plaatsvinden. Mijn kleinkinderen wonen in Neerkant en die zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om hun lessen te kunnen volgen in zowel Weert als Eindhoven.

Behalve de inwoners van kleine kerkdorpen zijn er nog veel mensen die afhankelijk zijn van het regionale streekvervoer. Naar mijn mening zijn de eisen die de vakbonden, van meer dan 16%, in een sector die nu niet bepaald winstgevend is een stap te ver.

In mijn arbeidsverleden, de jaren 70, 80 en 90, was meer dan 80% georganiseerd en waren de eisen voor loonsverhogingen nooit zo extreem en waren stakingen een uitzondering. Nadat je was gepensioneerd hoorde je nooit meer iets van de vakbonden, die zich hard maakte voor de mensen die jaren hun contributie trouw betaalden, en kwam er amper geluid op het feit dat de pensioenen jarenlang niet werden geïndexeerd.

Het lijkt erop dat vakbonden erop uit zijn zich te profileren door maar steeds stakingen uit te roepen om zo meer leden te werven en zo hun bestaansrecht willen verwezenlijken. Uiteraard blijft vechten voor een redelijke loonsverhoging van groot belang maar er zijn ook belangen, zoals studenten en mensen die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, die maatschappelijk meetellen.

Tonny Geven, Deurne