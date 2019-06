Brandweer schaalt in heel Brabant op naar fase 2: verhoogde kans op natuurbrand

Joke Knoop (1952-2019), journalis­te die steeds uit was op een écht gesprek

9:31 TILBURG - Ze kon luisteren als de beste. Wanneer journaliste Joke Knoop bij iemand binnenstapte was dat zonder vooroordeel. Ja, ze had het gezien: in die persoon zit een mooi verhaal. Maar wélk verhaal, dat kwam later wel. Eerst het gesprek, een écht gesprek.