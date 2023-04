Brandweer rukt groots uit vanwege luchtbellen en rook uit water in Tilburg, blijkt gedumpte accu

Alle Tilburgse bushokjes worden vernieuwd; afscheid van de ooit ‘ultramo­der­ne’ en ‘luxe’ TOP-halte

TILBURG - Met een grootscheepse operatie wisselt Tilburg zo’n 200 bushaltes in voor een nieuw ontwerp. Al is het de vraag of er niet ergens een TOP-halte bewaard moet blijven. Ooit waren ze ‘ultramodern’ en ‘luxe’.