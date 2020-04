Brand in woning Dongen: vrouw lichtgewond

video + update Jongen (8) overleden bij woning­brand in Tilburg, moeder naar ziekenhuis

12:30 TILBURG - Bij een brand in een woning aan de Bieslookweg in Tilburg is maandagavond een 8-jarige jongen overleden. Dat bevestigen hulpverleners die ter plaatse waren. Een tweede slachtoffer, zijn moeder, is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.