Brand bij manege in Tilburg, paardenstallen raken flink beschadigd

Al die kleuren op de West­point-to­ren (die nu aan vervanging toe zijn)? Ja, daar is over nagedacht...

TILBURG - Van heinde en verre te zien: de gekleurde lichten van Westpoint. ’s Nachts floepen ze in willekeurige volgorde aan. Het gaat om zo’n 200 armaturen met tl-verlichting, maar Westpoint wil over op led. In samenwerking met de kunstenaar van het ‘lichtschilderij’.

11 augustus