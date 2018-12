Brand bij bedrijf aan Provinciënbaan in Rijen

Dakkas, biertribu­ne en kunstwer­ken met uitzicht: ‘Tilburgse roof­top-bar is zo'n gaaf project’

12:01 Do 13 dec: ‘Vet’ zou het worden, zo luidde de belofte over de nieuwe rooftop-bar die bovenop het oude postkantoor aan de Spoorlaan komt te zitten. En daar lijkt het inderdaad op. Als je de schets voor de bar ziet. En weet dat het van het Tilburgse bureau Beers|Brickworks is.