Brabant voorzichtig(er) in samenwerking met China: ‘Toenemende zorgen’

Eropuit Straatcul­tuur als inspiratie­bron voor duotentoon­stel­ling Feast of Wire bij Luycks Gallery

De straatcultuur, skaten en graffiti inspireerden Guido van Amelsfoort en Jeroen Blok. Dat is terug te zien in de duotentoonstelling Feast of Wire bij Luycks Gallery in Tilburg.