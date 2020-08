Boze exploitanten naar stadskantoor Tilburg na afgelasten kermissen in heel Midden- en West-Brabant: ‘De Efteling blijft wél open!’

Reeshof Aan Zet weigert gesprek met wethouder De Vries over Wijkevoort, ‘Hij heeft nooit oprecht interesse getoond’

14 augustus TILBURG - Actiegroep Reeshof Aan Zet, dat strijdt tegen de komst van een distributiecentrum op Wijkevoort, wil niet meer in gesprek met wethouder Berend de Vries. De actiegroep voelt zich niet serieus genomen door de wethouder en wil daarom alleen nog in overleg met de gemeenteraad. Andere partijen gaan wel in op de uitnodiging voor een gesprek.