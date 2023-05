Bowling Kempenhof maakt plaats voor dertien appartementen, mogelijk ook wandelpad naar de Aldi

Burgemees­ter sluit pand aan Tilburgse­weg voor een jaar na vondst van 276.000 xtc-pil­len

HILVARENBEEK - Het pand aan de Tilburgseweg in Hilvarenbeek waar begin februari onder meer 276.000 xtc-pillen en grondstoffen voor de productie van harddrugs werden aangetroffen, wordt een jaar lang gesloten. ,,Het faciliteren van drugshandel wordt in onze gemeente niet geaccepteerd en we zullen daar tegen op blijven treden”, licht burgemeester Evert Weys zijn beslissing toe.