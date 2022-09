Bouwkavel in Diessen inzet van kort geding, reuring over de aankoop van grond voor Vroonacker IV

DIESSEN - De gemeente Hilvarenbeek heeft onterecht een bouwkavel aan de Gulden Akker in Diessen toegezegd om een stukje grond te bemachtigen aan de Deusonelaan. Dat is tenminste de inzet van een kort geding. Omdat het hier de zoon van HOI Werkt-raadslid André Fouchier betreft, is er reuring ontstaan in Diessen.