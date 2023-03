Bouw van hotel Karin Bruers per direct stilgelegd, Oisterwijk moet eerst een stikstofvergunning aanvragen

Willem II totaal niet bezig met periodeti­tel-kans­je: ‘Zitten niet in de positie dat we kunnen rekenen’

Willem II speelt maandagavond op bezoek bij Jong AZ niet alleen om aansluiting te houden met de topploegen in de Keuken Kampioen Divisie, maar ook om het kleine kansje op een periodetitel in leven te houden. Al is trainer Reinier Robbemond daar niet mee bezig.