Bouw is al bijna af, maar toch probeert Tilburg (opnieuw) werk aan mestverwerker stil te leggen

Dit pokébowl­res­tau­rant in Tilburg is gesloten

Pokébowls, smoothiebowls of mochi-ijs in de smaak aardbei. Daarvoor stapte je binnen bij Hoki Poké aan de Besterdring. Of bestelde je een gezonde pokébowl vanuit je luie stoel. Tot en met zondag 13 augustus, toen was het pokébowlrestaurant voor het laatst open.