Boosheid over winst van Ahold: ‘Jullie moeten je schamen. Graaien, graaien, graaien’

Wijk en voetbal­club wachten gespannen af. Wat gebeurt er met het olifanten­paad­je dat complex doormidden snijdt?

DONGEN - Eindelijk komt er duidelijkheid over het olifantenpaadje dat de accommodatie van VV Olympia’60 in Dongen splijt. De gemeenteraad buigt zich over een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.