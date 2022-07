Boetes voor afvaldumpers in Goirle, maar daders hoeven niet volle mep te betalen

Mondkapje op en aansluiten in de rij voor een coronaprik in Tilburg: ‘Het is fors drukker geworden’

TILBURG - Een collega die flink ziek is door corona. Het familiefeestje dat vanwege een coronabesmetting niet doorgaat. Het vertaalt zich steeds meer in drukte op priklocaties zoals wijkcentrum Spijkerbeemden in Tilburg. ,,In één maand van 120 naar bijna 400 vaccinaties per dag.”

11 juli